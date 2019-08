VIDEO | Priit Kuusk „ehh, uhhuduuri“ viimasest reisist: oli nii vaimselt kui füüsiliselt raske 

"Eks oleme vanemaks jäänud. Meil oli puudulik ettevalmistus, ka teadmiste osas, mis meid ees ootavad. Oli raske, nii vaimselt kui füüsiliselt, aga selle võrra jällegi võimsam emotsioon ja kogemus," räägib Kuusk. "Kui sa meenutad midagi tehtust, siis meenuvad ikka need asjad, mis olid rasked, mis jätsid sulle kustumatu mälestuse. Tagantjärele on raskused juba unustatud, aga emotsioon on ikkagi võimas, nii et väga hea, et oli raske," lisab ta.