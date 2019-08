SAA TUTTVAKAS! Need on uue suhtesarja „Rannamaja“ osalejad 

Silver on 25-aastane Tartust pärit seltskonnahing, kes hetkel elab Tallinnas. Muuseas on ta ka valitud "seksikaimaks üliõpilaseks". Rannamaja tüdrukutele jääb ta kohe silma, kuid midagi pole teha – Silverit on ainult üks.

Nägus maailmarändur Kristo aka Kito

Maailmarändurit Kristot kutsutakse Kitoks. Ta töötab ehitajana nii Eestis, kui Soomes, kuid nüüd on planeerinud jääda siiski pikemalt Eestisse. Päevitunud ja vormis kehaga Austraalia randadelt kodumaale naasnud Kito murrab kindlasti kõigi südamed – Rannamaja tüdrukud saavad tunda seda juba esimeses episoodis.

Salakaval merekaru Kristo

Kristo on 23-aastane ettevõtja ja kalamees Pärnumaalt. Kristo otsib naist, kellega koos ette võtta põnevaid seiklusi ja keda ei pea pidudelt taga otsima. Kristo on tõeline maamees, kes saab kõigega hakkama ning usub, et 30-aastaseks saades on ta saavutanud finantsilise vabaduse. Loodab, et kui saatest naist ei leia, siis Eesti rahvale jääb ta ehk silma.