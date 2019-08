Saated „ENSV“ saab järje! Stsenarist Villu Kangur: „Kõik teevad seda suurima lustiga.“ Andra Nõlvak , täna, 17:05 Jaga: M

Villu Kangur (pildil paremal) Foto: Tiina Kõrtsini

Kuidas küll jäi telesarja „ENSV“ stsenarist Villu Kangur nõusse, et jätkata uue sarjaga vana lõppemise kohast? „Alati on parem lahkuda, üleni valges, vasakule ära. Ma aiman juba ette, et mõned imestavad, miks ma sellega küll nõus olin, aga ma tean, et see sari oleks jätkunud nii ehk teisiti, ükskõik kas oleksin selles osalenud või mitte. Oma laps on aga alati nii kallis, et ei taha seda ära anda,“ selgitab stsenarist.