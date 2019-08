„Simpsonite“ looja keeldub Apu karakterit seriaalist välja kirjutamast 

Apu rassistliku stereotüübistamise teemal tehti tunamullu isegi dokumentaalsaade, kus lahati kõike, mis selle karakteriga viga on. Jutt, et India poepidaja kirjutatakse seriaalist välja, hakkas levima aga produtsendi Adi Shankari kaudu, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et “Simpsonite” tegijad kirjutavad Apu poleemika vältimiseks sarjast välja.

Hank Azaria, kes seriaalis Apule ja paljudele teistele tegelastele hääle annab, ütles toona, et on valmis kriitika tõttu kõrvale astuma, kuna see oleks õige tegu. Inimesed tegid probleemi ka sellest, et just Azaria Apule hääle annab, kuna ta on valge ameerika mees, mitte India päritolu. Mees märkis, et tema näeks sarja stsenaristide hulgas hea meelega India ja Lõuna-Aasia päritolu inimesi, kes annaks Apule uue suuna.