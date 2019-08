UUES ROLLIS: Lauri Pedaja ja Inga Tislar panevad end proovile seiklusliku reisisaate juhtidena 

Saateidee välja nuputanud Lauri Pedaja sõnul sündis see mõte Rail Balticu hankest. „Maikuus võttis minuga ühendust Madis agentuurist Vurr ja ütles, et Rail Balticul on üleval hange, et teha noortele mingit asja, mis tutvustaks Euroopas rongiga liikumist,“ sõnab kaasrežissöör Pedaja, kelle sõnul algne idee oli palju lihtsam – teha YouTube’i aga tema hakkas tegema Hollywoodi. „Minu poolt tuli algidee ja ma arendasin seda koos sõprade ja tuttavatega, vormisime midagi laiemale sihtrühmale, mitte ainult noortele. Sealt tuligi selline seikluslik, aardejahilaadne mäng.“

Üks saatejuhte on Lauri ise ja enda kõrvale valis ta laulja Inga Tislari. Kuigi nad on kaassaatejuhid, külg-külje kõrval nad saadet eriti ei juhigi ja reisi jooksul kuigivõrd kokku ei puutu.

„Minule ongi see esimene tõsine saatejuhtimine,“ on Inga enda sõnul puhas leht. „Ma tean, et mul on üks hea omadus – ma olen kiire õppija. Juba nende esimeste saatesalvestuste jooksul ma üritasin hästi palju võtta Laurilt juurde,“ sõnab lauljatar.

Kuigi ka Lauril saatejuhi kogemust teles ei ole, on ta olnud külaline erinevates saadetes, teinud YouTube’i saateid ja juhtinud õhtuid. „See mulle võõras ei ole, aga mul ei ole olnud saadet, kus ma olen juht. Aga kuna ma olen selle idee autor, siis ma mõtlesin, et miks me peame eraldi palkama saatejuhi, kui nagunii olen asjas sees ja saan selle ise ära teha,“ selgitab ta.

„See ongi kõige uuem asi, et sa pole ise mitte vastaja rollis, vaid oled küsija. Vaatad asjale uuest perspektiivist,“ lisab Inga.

„Rööparalli“ osalejate valimise põhiliseks kriteeriumiks oli Lauri sõnul karakter ja särav isiksus. „Me teame kõik, et keskmine eestlane on õlgu kehitav „mökk-mökk“ hall hiireke. Me ei tahtnud saadet teha nii-öelda halli igava inimesega. Ja kindlasti hea kõne- ja eneseväljendusoskus,“ loetleb Lauri määravaks saanud tegureid. Lisaks muidugi X-faktor.