Eeva Esse paneb oma uues saates kuulsused ametit vahetama: tahaks ise kiirabitööd proovida 

„Olgu selleks siis poeketi teenindaja või need inimesed, kelle abil piim meile koju jõuab. Kui suur töö on mõnes väikeses talupidamises selle nimel tehtud,“ kirjeldab Esse. Teleajakirjaniku eesmärk on tuua vaatajateni igapäevaelu hallid kardinalid, ilma kelle tööta ühiskond hakkama ei saakski. „Räägime tõelistest kangelastest koos nende õnnestumiste ja ebaõnnestumistega!“

Saate idee tuli Esselt endalt. „Oli tarvis häid mõtteid kanalile pakkuda ja tundus selline hea formaat,“ sõnab ta.

Kevadhooajal „Radaris“ toimetanud Esse sõnul ei tulnud julgetest ja pealehakkajatest inimestest puudust. „Inimeste leidmisega pole küll seni probleemi olnud. Seda siis nii kuulsate inimeste puhul kui ka ettevõtete ja organisatsioonide puhul, kuhu osalejad lähevad tööd tegema.“

Kuigi saate tootmisprotsess on alles käimas, on üksjagu juba ka tehtud. „Tõesti on väga palju on neid ameteid, kus me ei taju ise ka, kui palju vaeva ja pingutust sinna läheb. Selliseid vau-momente on olnud küll,“ sõnab ta.

Vaatajale etteruttavalt kiidab Esse väga laulja Lenna Kuurmaad, kes sai suurepäraselt teda ees oodanud töödega hakkama. „Lenna läks ühte põhjamaade moodsamasse kitsefarmi ja oli seal ikka väga-väga tubli. Kuidas ta seal ühe sikuga maadles ja kitsi kõrva augustas...“ paljastab Esse saladuseloori.

Päevad on kohati pikad ja nagu tootmisprotsessides ikka – igasuguseid ettearvamatusi võib ette tulla. Tegemist on üsnagi keerulise projektiga, sest ajad tuleb klappima panna kõigi osapoolte vahel. „Ka hästi pikki võttepäevi on olnud, oleme alustanud viie ajal hommikul. Näitame seda elu tõelistes värvides, mitte mingisugust hinnaalandust kuulsatele inimestele,“ selgitab Esse.