Romantika ja seiklused! TV3 toob sügisel ekraanile Eesti pööraseima tõsielusaate 

„Padjaklubi“ toob teleekraanile tõelise seksikuse! Elu on teinud oma korrektuurid ja sära tüdrukute elust on hakanud kaduma. Laurast on saanud titemamma, kes räägib ka täiskasvanutega nagu beebiga. Kristina on ikka veel löödud Tristanilt korvi saamisest. Ühtäkki mõistavad tüdrukud, et nad on kaotanud oma kunagise sära. Ühine mure liidab vanad vaenlased – tuleb taas saada seksikateks!