Teleekraanile naasev Liina Randpere: lapsega koos olla on tähtsam kui tööd rügada 

„Eeter lihtsalt lükkus edasi. Salvestasime selle eelmisel suvel ja siis sai naljaga öeldud, et ainuke, kes kaalusaates juurde võttis, olin mina. Ülejäänud võtsid alla,“ naljatleb saatejuht Liina Randpere. „Minul vaikselt kaal kosus juba sellel ajal, aga see oli nii alguses, et sai ära peita,“ tunnistab naine, et oli juba võtete ajal beebiootel.