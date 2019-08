VIDEO | Riina Hein „Talve“ võtetest: olin äärmiselt skeptiline 

"Tahaksin öelda, et see on imeline grupp. Siin on imelised inimesed ja on rahu, pinget ja närvilisust ei ole. Kõik inimesed toetavad üksteist ja noorte näitlejatega, kes mu vastas on, on nii tore. Nad on nii andekad ning aitavad ja toetavad mind," räägib Hein. "Ma ei arvanud midagi enne kui siia tulin, aga mul on juba pooleteise päeva järel hästi suur rõõm," lisab ta.