Clintoni seksiskandaalist tehakse sari, produtsent on Lewinsky! 

Telekanali FX hittseriaali "American Crime Story" esimene hooaeg võttis luubi alla O. J. Simpsoni kohtuprotsessi, teine keskendus moehiid Gianni Versace hukkumisele sarimõrtsukas Andrew Cunanani käe läbi. Nüüd tuuakse publiku ette Bill Clintoni seksiskandaal, mis oleks talle äärepealt presidendiameti maksma läinud. FX teatas, et uue hooaja "Impeachment: American Crime Story" produtsent on Monica Lewinsky isiklikult. Omaaegset Valge Maja praktikanti, kel tekkis presidendiga intiimsuhe, kehastab New York Posti teatel Beanie Feldstein (26). Koomik Jonah Hilli õde on mänginud filmides "Naabrid 2" ja "Lady Bird".

Monica Lewinskyt hakkab kehastama Beanie Feldstein. Foto: AFP/Scanpix

Võtted algavad veebruaris ning esimene osa jõuab eetrisse 27. septembril 2020. Aluseks võetakse Jeffrey Toobini bestseller “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President". "American Crime Story" esimese hooaja allikaks oli sama autori raamat “The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson”.