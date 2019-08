Skandaalse telemängu võitjad: võiduraha kulus telefoniarvele ja tuli veel pealegi maksta 

Üks niinimetatud õnnelik võitja on Kadi (nimi muudetud – toim.). „Kõnelogide järgi helistasin kuskil 1 tunni vältel. Löögile sain alles 63. kõnega,” meenutab naine. Summa, mis ta võitis oli väike, lisaks läksid maha maksud. Kuigi võit tuli juba juba 14. juunil, läks raha kättesaamiseks aega kuu. „Ja mis eriti huvitav, uurisid mu isikukoodi ja postiindeksit,” sõnab ta.

„Helistasin 50 korda, liinile sain 4. korral,” sõnab teine võtja Riina (nimi muudetud – toim.). „Tänu sellele arvasingi, et asi käib lihtsalt,” ütleb ta. 50 võidetud eurost jõudis naise kontole 40, kuid seegi kadus kui mutimulla auku, sest tasuda tuli tavapärasele telefoniarvele lisaks 76 eurot mängu helistamise eest. Nii ei jäänudki võidusummast midagi üle, tuli veel pealegi maksta. „Raha kanti üle 34 päeva hiljem,” sõnab ta.

Just suured telefoniarved on üks põhjustest, miks inimesed mängu peale vihased on. Paljud nõuavad raha tagasi, sest tunnevad end petetuna. „Üks härra helistas. Pakkus Põlva, saatejuht ütles: „Kahjuks ei ole Tõrva,” ja pani kõne ära,” kirjutab üks saates pettunud grupi liikmetest.

Telekommunikatsioonifirma Tele2 võttis initsiatiivi enda kätte ning asus kliente kaitsma

Tele2 nooremkonsultant Liisa Johanna Luki sõnul on vara öelda, kui palju on neid inimesi, kes on petta saanud või kui suur on välja petetud rahasumma.

„Samas on selge, et me ei räägi siin mõnest üksikust ega ka kümnest, vaid sadadest inimestest,“ ütleb ta lisades, et lõplik arv on veel selgumas. „Just sellistel juhtudel on kõige tõenäolisem, et inimene on langenud segaste reeglite ohvriks ja võib selle tõttu saada ka märkimisväärset ning ootamatut rahalist kahju,“ märgib ta, et arusaamatute reeglite ohvriks on langenud justnimelt väga paljud lapsed.