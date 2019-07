Skandaalne „Mängi ja võida!“ sai hakkama järjekordse prohmakaga 

Esiti kurtsid inimesed, et on helistanud saatesse mitmeid kordi ja pidanud iga kõne eest, isegi kui nad liinile ei pääsenud, maksma. Sel nädalal oli aga tele-eetris näha, kuidas keegi ühes mängus vastuseümbrikut vahetab (näiteks on saates mäng, kus saatejuht küsib üht puuvilja, mis on kirjutatud ümbrikusse. Kolmapäevases saates oli aga kaamerast näha, kuidas vastuseümbrik välja vahetatakse - toim.). Kanal 2 telekanalite juht Kaspar Kaljas selgitas, et ümbrikus olev vastus oli kirjutatud grammatiliselt valesti (pidanuks olema papaia, kuid oli papaja) ja saatemeeskonna liige vahetas ümbriku korrektse vastu.