Palju põnevat vaatamist! Jüri Piheli loodud kaks uut telekanalit jõudsid eetrisse 

„Suures kanalis, kus ka mina olen pool elu töötanud, teed saate valmis, näitad seda järgmisel nädalal korduses ja võib-olla veel korra järgmisel aastal. Mitmed tuhanded tunnid seisavad kuskil arhiivides ja ladudes ning need kaevatakse välja siis, kui mõni intervjueeritav sureb,“ rääkis Pihel toona Õhtulehele.

Kuigi kanalid siginesid telekavadesse juba mullu hilissügisel, siis näha neid veel ei saanud. Pihel rääkis siis, et loodetavasti näeb neid juba paari nädala jooksul, kuid tegelikult said need kättesaadavaks alles nüüd.