"Tema tumedate ainete" ekraniseering on BBC kalleim draamasari 

Noorukese kangelanna Lyra Belacqua rollis on Daily Maili teatel Dafne Keen (14). "Tema tumedates ainetes" mängivad ka tunnustatud näitlejad James McAvoy ("Lepitus"), Ruth Wilson ("Afäär") ja Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins tuleb tagasi").

Esimene hooaeg jõuab ekraanidele sügisel, teise hooaja võtted on samuti alanud. BBC jaoks tähendas see suure riski peale minekut - tavaliselt oodatakse ära vaatajate reaktsioon esimesele hooajale. Kuid sarja tegijad pelgasid, et Dafne näeb muidu ekraanil liiga küps välja, seletab Daily Mail.