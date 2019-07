FÄNNID OOTUSÄREVUSES: kas komöödiaseriaal “Alo” saab ikka teise hooaja? 

Kanal 2, kes eelmisel aastal jõudsalt oma teleprogrammi kokkuhoiu huvides ümber tegi, kaotas programmist mitmed telesarjad. Kuid vaatajatele südamelähdaseks saanud “Alole” andis Kanal 2 omanik Eesti Meedia eelmise aasta lõpus lootust, et see minevikuriiulile jäämist kartma ei pea.

Sarja produtsent Karl Kermes rääkis mullu portaalile Diktor, et “Alo” saatus on lahtine, kuid ta hellitas lootust, et “Alo” jätkub, kas seriaalina või lausa filmina kinos, kuna vaatajanumbrid olid sarjal üllatavalt head.

Nüüd, kaheksa kuud hiljem, peab Kermes tõdema, et lähiajal “Aloga” edasi ei minda. “Lähiajal teist hooaega tulemas ei ole. Meil on mingid mõtted “Aloga” seoses küll, aga täna öelda, et on tulemas teine hooaeg, ei saa,” ütleb ta.

Kermese sõnul on ka idee “Alost” film teha maha maetud. “Ei usu, et see mängufilmina tuleb. See on ka selline asi, et kui keegi teeb selle ukse lahti ja hakkab seriaalist filmi väntama, siis tekib justkui trend kõik seriaalid filmiks lükata, aga mõned neist ei ole vist kõige paremad olnud. Meie seda ei tee,” kinnitab ta.

Ka sarja üks stsenaristidest, näitleja Kait Kall kinnitab Õhtulehele, et teist hooaega seriaal, vähemalt praegu, ei saa.

Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas vihjab aga, et Kanal 2-l on “Alo” jätkumise vastu siiski huvi olemas. “Töö selle nimel käib, et armastatud sarjad ja tegelased kanali ekraanilt televaatajateni jõuaksid. Kas ja millal täpsemalt “Alo” uuesti meid rõõmustab hetkel veel välja ei saa öelda,” sõnab ta.

Komöödiasarja “Alo” on nimetatud Eesti viimaste aastate kõige paremini õnnestunud seriaaliprojektiks, ka seriaalis osalenud näitlejad kiitsid, et “Alo” on võtted on olnud nende jaoks eesti telemaastikul parimad. Huumoriseriaal sündis ka teisiti, kui tavapärased eesti sarjad: nimet kasutati seriaali stsenaariumi kirjutamisel ühisloomet.