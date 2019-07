VIDEO | Tomb Raideri tähte ründas hullunud noamees 

Hiina sotsiaalmeedia platvormile Weibo postitatud videos on näha, et tumedasse riietatud mees tormab lavale, kus Yam parasjagu esineb ja pussitab teda kätte ja kõhtu. Kahtlusalune võeti Guangdongi provintsi politseisse ja tema teo motiiv on siiani ebaselge, kirjutab Daily Mail.