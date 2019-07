Eesti Loto värskendab bingopileti kaks korda kallimaks!

Avalikkuse ette pole Eesti Loto muudatusplaaniga veel tulnud, kuid see-eest on juhendatud muudatustest piletimüüjaid. Seni on ühe mänguvälja hind euro, aga uuest kuust maksab see juba kaks eurot.

Teiste suuremate Eesti Loto korraldatavate loosimiste muudatused on ka plaanis, kuid Bingo Loto oleks neist esimene. Iga lotomängu muudatus nõuaks väga suurt IT-arendust ja see nõuab omakorda palju aega.

Eestis mängib aktiivselt lotot ligi 420 000 inimest, ka see number kahaneb järjepidevalt. Üheks põhjuseks peab lotofirma 2016. aastast kehtima hakanud kohustuslikku isikutuvastust. Populaarsust on kaotanud ka Vikinglotto, mida tabas muudatus 2017. aasta kevadel. Ka veebi kasutamine ostudeks on üha kasvanud, mistõttu inimesed ei osta enam pileteid terminalist ehk siis impulsiivotsusena. Ka see on üks põhjusi, miks lotofirmal on arusaadavalt vaja rohkem raha teenida. Tänavu loodab lotofirma ettevõtte kasumit kasvatada ligi miljoni euro võrra.