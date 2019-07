Suri komissar Montalbano looja Andrea Camilleri 

Sitsiiliast pärit Camilleri viidi juunis südame seiskumise tõttu Rooma Santo Spirito haiglasse. Sestsaadik oli populaarne kirjanik olnud kriitilises seisus. "Meistri ja tema pere soovi kohaselt on matused privaatsed," seisab Santo Spirito avalduses, mida vahendab CNN.com

Komissar Montalbano raamatuid on CNNi teatel tõlgitud 32 keelde. Ülemaailmselt kuulsaks sai väljamõeldud Sitsiilia linna Vigàta politseikomissar Itaalia telekompanii RAI ekraniseeringuga. Camilleri ise oli suurema osa elust töötanud RAIs lavastajana ja stsenaristina ning avaldanud mõned ajaloolised romaanid. Krimikirjanikuna sai ta tuule tiibadesse alles ligi 70aastaselt, mil ta kirjutas kriminulli "Vee kuju", kus esmakordselt tegutses Salvo Montalbano. Nüüdseks aga on tema raamatuid müüdud üle 30 miljoni eksemplari.

The Guardian märgib, et RAI telesari on Sitsiiliasse palju turiste meelitanud. Camilleri kodulinn Porto Empedocle, millel Vigàta põhineb, võttis 2003. aastal komissar Montalbano ja selle looja auks ametlikult nimeks Porto Empedocle Vigàta.