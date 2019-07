Sarjad „Kodus ja võõrsil“ fänn: see seriaal on ainuke asi, mille jaoks teleri sisse lülitan Indra Suvi , täna, 17:36 Jaga: M

„Kodus ja võõrsil” Foto: Kanal 2

Alles üle-eelmisel nädalal ringlesid kõlakad, et eestlastele aastate jooksul kalliks saanud teleseriaali „Kodus ja võõrsil” filmimine lõpetatakse langevate vaatajanumbrite tõttu sootuks. „Kuna see on ainuke asi, mille jaoks ma üldse teleka sisse lülitan, siis oleks tõesti väga kahju, kui see lõppema peaks,” räägib telesaate fänn Jaanika, kellel on seoses sarjaga tulnud üle elada muidki ehmatusi.