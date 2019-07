Eesti TELETOP | Eelmise nädala vaadatuim saade on taas „Aktuaalne kaamera“, suure hüppe on teinud ka „Ringvaade suvel“ Toimetas Keit Paju , täna, 15:06 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Eelmise nädala vaadatuim saade on “Aktuaalne kaamera” (ETV) 128 000 vaatajaga, selgub Kantar Emori teleuuringust. Suure hüppe on teinud ka “Ringvaade suvel” (ETV), mis on 114 000 vaatajaga tõusnud tabelis teiseks.