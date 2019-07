Iiri komöödialegend suri vaid 10 päeva pärast vähidiagnoosi 

Nende seas, kes Brendan Grace'ile järelhüüde avaldasid, oli Iirimaa president Michael D. Higgins. Higgins ütles, et tal oli au Brendanit isiklikult tunda. Viimati olid nad kohtunud 5. juunil. "Brendani armastatuimad tegelaskujud jäävad püsima just seetõttu, et nad on äratuntavad ning kujutavad igas vanuses iirlaste läbielatud ja meenutatud kogemusi," vahendab The Suni Iiri väljaanne.