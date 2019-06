KÄRT ANVELT: "Radari" sarnases saates töötamine on minu unistus! 

„Radari“ lõpp tuli üllatusena nii televaatajatele kui ka saate tiimile endile. Toimetus tegi juba plaane nii suveks kui sügiseks ning oli pettunud kanali omanikes. Kõrvitsa sõnul olid need tunded aga lõpupidu pidades juba lahtunud. „Kõik on täiskasvanud inimesed ja saavad aru, et miski pole igavene. Šokki isegi enam ei mäleta, pigem ongi see, et eluga tuleb lihtsalt edasi minna. Ma arvan, et kõigile avanevad mingid hoopis paremad uued uksed,“ säilitab ta positiivsuse.