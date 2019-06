Katrin Lust on hädas fännidega, kes teda salaja tänaval pildistavad: see on väga ebamugav tunne 

"Kallid inimesed palun ärge pildistage mind kaugelt ja salaja. Te arvate, et ma ei näe aga tegelikult ma näen. See nädalavahetus olen seda mitmel korral Tartus tundnud ja vôin öelda, et see on väga ebamugav tunne. Istun kodupoe juures äärekivil või söön burgerit. Ma olen sõbralik inimene, astuge ligi, teeme koos selfi, aga ärge palun tehke salaja fotosid. Ei taha kõlada kui staar hetkel vaid kui lihtne inimene, kes tahab end tunda lihtsalt ja vabalt," kirjutab Lust.