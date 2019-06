„Seitsmestest uudistest“ lahkuv Keili Sükijainen: tunnen, et igapäevane uudistesaade pole see formaat, mida praegu teha tahan 

Keili ütleb, et on veel noor inimene ja kuus aastat esimeses töökohas ametis olla on pikk aeg. „Esimest korda mõtlesin uudistereporteri ametist äraminekule kolm aastat tagasi. Tundsin, et mul on nüüd selge, kuidas see käib ja tahan midagi muud teha,“ räägib Keili. „Siis tegi toonane programmijuht Urmas Eero Liiv mulle pakkumise hakata „Seitsmeste“ saatejuhiks. Mulle meeldis, et tegu polnud lihtsalt uudisteankru ametiga, vaid ma sain olla saatejuht, teha otseintervjuusid ja kõike seda põnevat, mis mind siiani teles hoidnud on.“