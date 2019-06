Tele kaotab talendi! Keili Sükijainen teeb „Seitsmeste uudistega“ lõpparve 

"Täna täpselt 3 aastat tagasi anti mulle võimalus esimest korda kaamera ette tulla, et otseeetris saadet juhtida. Kui minu teletee 6 aasta eest TV3 Seitsmeste Uudiste uksest sisse astudes algas, poleks ma ealses uskunud, et nii lühikese ajaga võib saada ühest noorest reporterist üleriigiliste uudiste saatejuht.

See on olnud pöörane teekond täis uskumatuid seikluseid, unustamatuid õppetunde ja inimesi, kes jäävad alatiseks minuga. Palju on naerdud, aga valatud on ka nii mõnigi pisar. Ma tänan kõiki, kes on seda teed koos minuga käinud ja olnud olemas hetkedel, kui seda vajasin.