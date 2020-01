KULDGLOOBUSE VÕITJA „TŠERNOBÕL“: maailma parimaks peetava seriaali eestlasest operaator: „Selline edu tuli endalegi üllatusena.“

Ukraina-Valgevene piiril 1986. aasta kevadel juhtunud tuumakatastroof on siiani suurim inimtekkeline loodusõnnetus inimkonna ajaloos. Selle temaatika toomine teleseriaali oli USA telegigandi HBO poolt kindlasti riskantne samm, kuid hetkeseisuga on see ka igati ära õigustanud. Kriitikutelt kuuleb väga üksikuid etteheiteid, vaatajate arv kasvab iga osaga ja ilmselt saab seriaal teleauhindade jagamistel veel süle ja seljaga preemiaid. Mis eestlastele kõige olulisem, selle seriaali võttis suures osas kaamerapilti Ants Martin Vahur (39), kes tunnistab isegi, et sarja selline edu on tõeline üllatus.