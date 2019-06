Teismeline teletäht pidi kiusamise tõttu kooli vahetama 

Inglismaalt pärit 15aastane näitleja rääkis Sky Newsi teatel, et sünnimaal kiusati teda koolis. „Pidin sellepärast õigupoolest kooligi vahetama, see tekitas palju ärevust ja probleeme, millega maadlen tänini.“

Uues „Godzilla“ filmis suure ekraani debüüdi tegev Millie on pidanud üle elama ka netikiusu. Seetõttu sulges ta oma Twitteri konto. „Olen silmitsi seisnud ebameeldivate olukordadega nii päriselus kui netis, mis on kohutavalt rusuvad. Mõned asjad, mida inimesed on kirjutavad, teevad tõsiselt haiget.“