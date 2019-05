Mure keskkonna pärast: „Top Geari“ staar hakkab sportautode asemel traktoriga sõitma ning loobub liha söömisest 

Clarkson on nüüd niivõrd keskkonna pärast mures, et proovib uues telesarjas „Me ostsime farmi“ kuidas end ise oma 1000 aakrises majapidamises farmerina ära elatada. „See ei tähenda, et ma olen saatejuht, kes oma tagaaias juurvilju kasvatab. See on päris põllumajandus: elu, surm ja kõik sellega kaasnev,“ rääkis mees.

Clarkson ja tema elukaaslane Lisa Hogan veedavad kogu aja oma farmis ning planeerivad sinna ehitada ka suurema talu. Neil on plaanis hakata kasvatama nisu, otra ja rapsi.

Kuigi Clarkson on kirjeldanud end varem kirgliku lihasööjana, on mees nüüd loobunud ka punase liha söömisest ning üritab liikuda taimse toitumise poole. „Ma söön veel kana, aga kana ongi nagu peaga juurvili,“ naljatles ta.

Clarksoni sõnul on tema Oxfordshire’s asuv farm aga niivõrd keskkonnasõbralik, et teeb temast süsinikuneutraalse jalajäljega inimese. Clarkson väidab, et tema farm hävitab läbi fotosünteesi rohkem süsinikdioksiidi kui ta võidusõidurajal sportautodega kihutades tootnud on.