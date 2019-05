"Aktuaalne kaamera" tögas reisimist vältivat Kert Kingot 

"Ei midagi uut siin päikese all, teab vanarahvas öelda. EKRE parlamendifraktsioonist väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministriks tõusnud Kert Kingo teatas sel nädala, et tema käib välismaal nii vähe kui võimalik. Ja kui käib, suhtleb seal vaid eesti keeles ja tõlgi abil. Kuidas see võiks kõlada. Ühe võimaliku versiooni esitas Eino Baskin juba aastakümneid tagasi," lausub sissejuhatuseks "Aktuaalse kaamera" uudisteankur Margus Saar.