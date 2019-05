Anu Välba: kõik, mis puudutab minu eraelu, hoian endale! 

"Ühel hetkel pead aru saama, et on aeg minna. Ma ei kavatse eluks ajaks ekraanile jääda," sõnas ta. "Ühel hetkel ei ole midagi uut öelda - sa hakkad ennast kordama ja siis võiks ära minna. Ma ei kavatse ennast unustada eetrisse." Välba tsiteeris Raul Rebase lauset, et teles peavad ainult kirglikud inimesed töötama. "Kui sa eetriaega endale võtad, peab seda väga hästi valima."

Üle 20 aasta Rahvusringhäälingus töötanud teleajakirjanik on enda eraelu uksi üsna harva paotanud. "Minu isik ei ole nii oluline. Ma olen lihtsalt vahendaja. Ma ei ole selline isik, kes peaks millestki arvama - minu töö on lihtsalt vahendada inimesi. Ma ise ei muutu lisaväärtuseks seal vahel. Seetõttu ei pea ma oluliseks enda isiku suurt eksponeerimist," rääkis Välba. "Kõik mis puudutab minu era- ja isiklikku elu, ma tõesti hoian endale."

Samas tunnistab Anu, et teletööd on tahtnud kogu elu teha. "Näitlejaks saamise julgust mul ei olnud." Teleajakirjaniku sõnul on tema ameti puhul oluline see, et ei minda eetrisse mitte ennast nautima, vaid midagi uut ja põnevat leidma.