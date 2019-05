„Radari“ toimetaja Robert Kõrvits heidab Postimees Grupile ette oskamatust inimestega suhelda 

Ajakirjaniku sõnul ei andnud tööandja ühtegi vihjet selle kohta, et saade lõpetab tegevuse. "Me saime sellest teada nõks varem. Postimees Grupp (endise nimega Eesti Meedia) on planeerinud kolida ära Maakri tänavalt Sossi mäele. Veel eelmisel nädalal vaatasime uusi ruume üle ja arutasime, kuhu tuleb vahesein jne. Mis tähendab seda, et ilmselgelt ei olnud meil mitte mingisugust varasemat vihjet, et saade pannakse kinni. Vastupidi, oli julgustavaid sõnu," räägib Kõrvits.

"Kes vähegi on Eesti meediamaastikku jälginud, saab aru, kui palju on päevapealt läinud inimesi ERRist ja Postimees Grupist. Selline ebakindlus on koguaeg - justkui mingi asi, mis kogu aeg kuklas." Kõrvitsa sõnul olid ettevõtte juhid seni olnud toetavad. "Nii palju või vähe, kui kokkupuudet on olnud, on antud mõista, et "Radar" on hea saade ja oma vaatajanumbrites sellises positsioonis, et on piisava kasumlikkusega, kui äriliselt rääkida ning imagoloogiliselt Postimees Grupile oluline."

Viha ei kanna

Teleajakirjanik mõistab ettevõtte ärilist otsust saade lõpetada ning ja ei kanna Postimees Grupi juhtide peale viha. Küll aga heidab ette ettevõtte nõrka kommunikatsiooni. "Ma ei oska kõigi eest rääkida, aga selge on see, et mugavalt ennast ei tunta. Kui sõprade tuttavatega rääkida, siis visatakse nalja, et millal sul siis kirves kukub pea kohalt - ei ole mugav ja lahe tunne," tunnistab ajakirjanik. "Seda kurvem ongi, et see otsus "Radar" kinni panna, tuli nii ootamatult. Saan aru ärilistest kaalutlustest, See on kõik arusaadav, aga päris niimoodi asja ei aeta. Kui tulla tagasi kogu organisatsiooni põhitõdede juurde, siis kuidagi teistmoodi on vaja asju lahendada," leiab ta. "See kõik on jätnud nii väljaspoole kui ka majja sisse halva tunde. See on oskamatus oma inimestega suhelda, et see ka välja paistaks kõik klaar."

Kõrvitsa sõnul oli saate kinnipanemise põhjuseks toodud see, et Kanal 2 muutub meelelahutuslikumaks, samas on vastuolus saate produtsendi mõttega: "Kui mina rääkisin, siis saate produtsendi Kaspar Kaljasega, siis ütles ta, et uurival ajakirjandusel on koht Kanal 2s."

"Alati saab programmi ümber teha, püüda teist sihtgruppi. See, mis Kanal2st saab, ma ei tea," lausus Kõrvits.