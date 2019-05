GALERII | „Naabrist parema“ võitjapaar juba selge? Kristel ja Hendrik rebisid endale kõik võidud! 

Kohtunikele langes seekord eriti keeruline ülesanne, sest kaheksa hinnatud toa seast tuli välja valida kaks, mis on ära teeninud kuldse võiduroseti. Stiilipuhta ja kvaliteetse teostuse ning heade praktiliste lahenduste eest läksid mõlemad rosetid seekord korterile 4, kus ehitavad Kristel ja Hendrik. Samuti selgus, et nende oskus oma eelarvet planeerida ja sellest kinni pidada on olnud naabritest parem, nii et kolmas võit saate jooksul ei lasknud end kaua oodata. Rekordilise neljanda roseti saate jooksul tõid aga kuldsed käed ja kiire tegutsemine — kõige kiiremini saadi valmis ka linnumaja.