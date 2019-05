„Troonide mängu“ täht sai lõpukõneks inspiratsiooni Hitlerist 

Daenerys pöördus oma sõdalaste poole inglise keele ja väljamõeldud keelte segus. Clarke rääkis ajakirjale Variety, et oli stseeniks valmistunud diktaatorite videoid vaadates. „Tahtsin näha, kas saan nende keelt oskamata aru, mida nad räägivad. Ja saab küll! Seda, mida Hitler ütleb, saab täiega aru!“

Põhja-Iirimaalt pärit Clarke oli enda sõnul kõnestseeni pärast nii ärevil, et harjutas oma repliike kuude kaupa. „See kõne oli minu jaoks nii tähtis. Olin nii mures, et keeran selle tuksi. Istusin umbes kaks kuud iga õhtu üleval. Pöördusin oma pliidi poole, pöördusin oma külmkapi poole. Pöördusin aknast kogu Belfasti poole! Aken oli siiski suletud, et inimesed mind püstihulluks ei peaks.“