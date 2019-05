Roald Johannsoni autorisaade lõpetab: meie koostöö Kanal 2-ga jätkub ka sügisel 

"See tähendab, et tõstame oma saate fookuse karmidelt sotsiaalsetelt teemadelt pigem globaalsetele eestlastele ehk ma hakkan portreteerima meie kaasmaalasi, kes on ühel hetkel otsustanud kodumaa mulla jalgeilt pühkida ja läinud unistuste sinilindu püüdma kodust kaugele," lisab ta.