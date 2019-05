ARVUSTUS | „Troonide mängu“ lödi lõpp oli juba algusest peale vältimatu 

Selle tulemusena jäid nii mõnedki karakterid neile vajalikust tähelepanust ilma, mistõttu pühiti kogu eelnev arendus sujuvalt vaiba alla. Jamie Lannister õppis vahepeal inimestest hoolima? Unustage see, nüüd on tähtis vaid oma õe/armukese käte vahele naasmine ja eelnevate heategude kehtetuks tunnistamine! Seni vankumatuna tundunud Brienne lahistab pisikese lapsukese kombel nutta, kui armastatud mehike öö varjus uttu tõmbab? No kuulge!

Ja siis on muidugi Jon Snow, kelle huultelt rulluvad üle vaid mõned üksikud, korduvad fraasid. Väidate, et vaid kuue episoodi vältel ei saagi korralikku lugu ära rääkida? No sel juhul tuleks kas osade arvu suurendada (võimalus, mida sarja autorid otsustasid mitte kasutada) või siis jätta kõrvale need niisama passimise hetked, mis moodustavad, no ma ei tea, umbes *poole* tervest hooajast! Kallid stsenaristid – aeglasemalt kõndimine ei suurenda automaatselt stseeni dramaatilisust!