TELETOP | Eurovision lükkas „Pealtnägija" troonilt, kuid ETV on endiselt vaadatuim kanalites täna, 15:25

Victor Crone Tel Avivis Eurovisioni finaalis Jörgen Norkroos

ETV on endiselt vaadatuim telekanal Eestis. Möödunud nädala kümne vaadatuima saate hulgast tervel üheksa on just Rahvusringhäälingu saated. Esikohal on seekord Eurovisioni esimene poolfinaal, mida vaatas 209 000 inimest. Teisel kohal on Eurovisioni finaal, 201 000 vaatajaga.