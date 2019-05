Kanal 2 saade „Radar” lõpetab tegevuse. Kärt Anvelt: nagu meie aru saame, eelistati uurivale ajakirjandusele raha

Saate peatoimetaja kinnitab, et uudis tuli neile täieliku üllatusena. „Väga suure üllatusena just seetõttu, et mitte kellelgi juhtkonnast pole olnud mitte ühtegi negatiivset emotsiooni ega kriitikanoolt „Radari” suhtes. „Radar” on sel hooajal saavutanud ajakirjandusliku auhinna Eeva Esse võidu näol EFTA-l, saade on olnud ka ajakirjandusauhindade nominent, Jekaterina Minkova oli noore ajakirjaniku nominent. Koostöös Postimehega võitsime multimeediaprojekti. Töö on olnud super. Seetõttu on juhtkonna otsus seda üllatavam, aga selline see oli,” ütleb Anvelt.