Filipp Kirkorov: sel aastal ei jäänud palju puudu, et oleksin olnud Eesti tiimis 

„Nüüd olen vanemaks saanud, vaatan asjadele pisut teise pilguga. Tahan, et minu lapsed kasvaksid armastusega. Võib-olla seepärast taandun pisut, et pühenduda perele,” tunnistab Kirkorov.

Filipp võtab lapsi ka tööle kaasa ning ühendab nii meeldiva kasulikuga. Tel Avivis käis Kirkorov näiteks päeval lastega loomaaias ning õhtul olid nad tema suurimate fännidena vaatamas, kuidas isa laulul läheb. „Tõin terve pere siia – lapsed, isa, lapsehoidja, sõbrad. Peamine, et nad ei tegeleks selle ametiga, see on väga tänamatu amet – pead olema üleval, sest kui oled all, on see tragöödia kogu eluks.”