Transsooline Susanna Leedi: üks EKRE liige on minu juures orjaks käinud 

Susanna Leedi, kes on tegelikult õppinud maalriks, tegeleb oma ühetoalises Mustamäe korteris puidutööga. Samuti teenib ta raha õnneliku lõpuga massaaže tehes ning mehi piitsutades.

„EKRE küll ütleb, et nemad on korralikud ja nende jaoks ei ole transsoolised inimesed. Kuid tegelikult on üks erakonnaliige käinud vahel minu juures orjaks. Seda isikut ma muidugi ei avalda,” jääb naine salapäraseks.