TOP 10 | Kõige meeldejäävamad „Troonide mängu“ surmastseenid seeria pikas ajaloos 

Edetabeli ülemine pool on pühendatud neljale tolgusele ja ühele õnnetule. Troppide punktisaagi avab Ramsay Bolton, kelle õuduste resümeese mahuvad nii Theon Greyjoy meheau mahakaksamine (ja seeläbi eelnimetatud härrasmehe orjastamine), Sansa Starki vägistamine, erinevate inimeste jahtimine ja palju muud. Tagatipuks kustutas ta ka Rickon Starki eluküünla , aga olgem ausad – kes meist üldse mäletas, et säärane tegelane eksisteeris?? Igatahes oli Boltoni lõpp kauaoodatud ning tema enese koerte poolt lõhki rebimine tundub aus.

Olgem ausad, see Lannisteride suguvõsa on ikka korralik jobude kamp. Isegi Tyrion (ja hiljem ka Jamie) ei suuda selle õnnetu kamba kehva mainet mudast välja tirida. Kala mädaneb ikka peast, öeldakse, seega pole imestada, et lapsed ja lapselapsed säherdused mölakad on, kui (vana)isa halba eeskuju annab. Tywin oli hunnik s*tta, seega on vaid paslik, et ta leidis oma lõpu peldikupotil istudes.