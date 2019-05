TOP 10 | „Troonide mängu“ tegelased, kelle lood viimase hooajaga ära käkiti 

Just nimelt uskumatu. Kui Tyrion Branile trooni – või sellest alles jäänud metallkänkart – pakub, vastab too väikese muigega: milleks ta muidu koosviibimisele tuli. Tegu on sellesama poisiga, kes on viimased hooajad aktiivselt üritanud igasugusest võimust eemale hoida, sest ta on müütiline Kolme silmaga ronk ehk midagi enamat kui võimumängudest huvitatud lihtinimene.

Võib-olla võtab ta ameti vastu, sest tema vihavaenlane Öökuningas on surnud? Või äkki oli varasem apaatia olnud vaatemäng ning tegelikult manipuleeris Bran kogu aeg sündmustega, et kuningaks saada? Kõige tõenäolisem selgitus on ikkagi lihtsalt nõrk stsenaristitöö. Eks näis, kas George R.R. Martin, kui ta kunagi peaks viimase raamatuni jõudma, otsustab midagi teistmoodi kirjutada.

Neljast Starkist kolm lõpetasid sarja valitsejana - vasakult Sansa Põhja-Kuningriigi, Jon Öise Vahtkonna ja Bran Kuue kuningriigi. Vaid Arya läks merele. Helen Sloan/AP/Scanpix

6. Arya Stark

Fännid olid tagajalgadel, kui Arya Winterfelli lahingu eel otsustas seda seksiasja proovida. See ei puutu praegu asjasse.

Ka see, et pikka aega oma salamõrvarioskusi lihvinud nääps piiga suudab ligi hiilida Öökuningale ja tema võika võimu lõpetada, oli ju tegelikult loogiline, kuigi veidi ootamatu.

Aga see, et Arya, kelle motivatsioon on alates esimese hooaja eelviimasest osast olnud Cersei hukkamine, otsustab kuulata Sandor Clegane’i soovitust pageda, et „mitte saada selliseks nagu mina“ … Arya Stark tappis oma kättemaksuteekonnal kogu Frey’de suguvõsa ja toitis selle viimasele liikmele, perepea Walder Frey’le sisse mehe enda poegadest küpsetatud piruka. Seesama neiu otsustab oma kõige suuremast vaenlasest paarikümne meetri kaugusel olles, et asi pole siiski seda väärt? Ei!