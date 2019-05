„Eesti muusika karika” võitjaks kroonitud Shanon naljatleb: õppisime saates kaverdama 

Kui Taukar astus võistlustulle alles veerandfinaalidest, siis Shanon alustas teekonda päris algusest. Esimeses saates alistati Öed, veerandfinaalis Ivo Linna ja Supernova ning poolfinaalis The Swingers. „Fännidele olen ma super tänulik, sest ilma nendeta see asi ei oleks toiminud. Ikkagi nemad olid need, kes meid aitasid kõik need neli saadet võiduka lõpuni!”

Immato peab Taukarit kõvaks vastaseks. Isekeskis olid nad korduvalt arutanud, kes üleüldse võiks finaalis olla. „Kõik variandid olid alati olemas. Taukar on selles mõttes kõva vastane, et ta on samamoodi väga populaarne, tal on palju fänne nagu on näha hääletustulemustest,” oli Immato sõnul võistlus tasavägine kuni viimse hetkeni.

„Taukari ja meie muusika on poproki mõttes kohati sarnane,” tekitas Immato sõnul kahe sellise artisti kokkusaamine põneva momendi.

Igaks saateks tuli enda lauludele lisaks arranžeerida üks vastase lugu ja etteantud vana lugu. Raskeimaks peabki Immato lühikese ajaga kahe uue loo ära õppimist. „Võib-olla kõige raskem oli meie jaoks esimene saade, sest sel ajal oli meil endal tulnud värskelt lugu välja ja siis oligi justkui kolm uut lugu, mida teha. Käed-jalad olid tööd täis.”

Kõige keerulisem oli Immato sõnul vanadele lauludele uue kuue andmine. Erki Pärnaku

„Vastase lugusid valisime selle järgi, et me teame seda. Ent vanasti, kui need etteantud lood olid popid, oli neil teistsugune stiil ja kõla,” oli laulja sõnul keeruline just vanadest lugudest uute tegemine.