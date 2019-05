BLOGI JA GALERII | „Eesti muusika karika“ tšempioniks krooniti ansambel Shanon!

Olav: mul on vastamisi tunded, ühest küljest on Shanon olnud minu jaoks suur romantik, nende laulud ja esitused on olnud romantilised ja ma kujutan ette, et nii noored kui ka eakamad daamid on Shanoni suured fännid. Kui mõtlen Genka peale tulevad mul kohe meelde õlu ja korvpall ja need asjaad ei lähe esimesel pilgul kokku. Genka on super tekstimeister, mul on tunne, et kui ta läheb prügikastist mööda, siis hakkab prügikast ka rääima. Mulle väga meeldis, super.