TV3 VIDEO | Taukar ja Shanon on „Eesti muusika karika” finaaliks valinud omapärased lood 

8. Shanon “NaNaNaNaNa”



Igas „Eesti muusika karika“ saates on läinud vastamisi kaks eripalgelist artisti, kes on maha pidanud mitmetunnise muusikalahingu. Lahingu võitja selgitavad televaatajad telefonihääletuse teel ja nii kuni turniirisüsteemis võistluse lõpuni välja. Sõelale on jäänud vaid kaks eestlaste lemmikut – Shanon ja Karl-Erik Taukar.



Lisaks televaatajate arvamusele on saates ka kolm kohtunikku, kes etteasteid muhedalt kommenteerivad. Kohtunikurollis on end varemgi samas ametis tõestanud laulja Eda-Ines Etti, humoorikate kommetaaridega näosaadetki vürtsitanud Mart Juur ning alati ka üks külaliskohtunik, kelleks on seekord Olav Osolin.