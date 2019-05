Taavi Immato ja Karl-Erik Taukar paljastavad, mis on neil suureks „Eesti muusika karika“ finaaliks varuks 

Jürgen Pärnsalu uuris ka muuhulgas, kui palju poisid oma igapäevaelus stuudios aega veedavad.

„Minul on stuudio kodus, veedan seal väga palju aega – minu jaoks hästi mugav! See oli ka minu pikaaegne unistus, et kodus oleks oma stuudio ja oleks võimalik sinna kasvõi hommikumantlis või plätudega minna – kohe kui idee tuleb,“ vastas Immato.

„Mul on ka – küll suhteliselt algeline kodustuudio, aga elementaarsed vahendid, et midagi sisse laulda ja mängida, on olemas. Nagu Taavi ütles – stuudio on väga oluline, sest mõnikord on sekundite küsimus, kui on vaja idee sisse laulda. Eriti hea oleks, kui saaks ehitada voodi külge mikrid. Kui ärkad öösel ideega, on kitarr juba käes,“ naljatles Taukar.

Pille Minev tegi juttu ka kodusest elust ning uuris, kuidas suhtuvad elukaaslased muusikasse, sest Pille mäletab väga hästi, kuidas tema enda koer viiulimängu peale ulguma hakkas.

„Meil käib kodus koguaeg muusika – minu elukaaslane Kerli laulab tegelikult rohkem kodus!“ vastas Taukar. Kuid lisab, et tema koeral Berdil on küll üks naljakas komme. „Ta ei ulu üleüldse, aga haugub näiteks meie stuudio režissööri Vallo Kikase peale. Vallo on kahemeetrine Hiiumaa mees ja Bert ka alfaisasena tunneb, et tema positsioon on ohustatud. Mis on ka põhjus, miks me ei saa võtta teda stuudiosse kaasa,“ lisas ta.

Kuidas aga suhtuvad mehed Eurovisiooni lauluvõistlusesse? „Ma arvan, et panen teleka käima. Kui just pühapäevaks väga palju ettevalmistusi pole vaja teha,“ nentis Immato. „Eurovisiooni vaatamisega on mul samamoodi nagu Taavil – et telekas mängib. Ma läheksin ise parema meelega "Eesti laulule". Mulle meeldib "Eesti laulu" konkurss rohkem, kui suur Eurovisioon. Loomulikult muidugi oleks kift esineda 200 miljonile televaatajale sellise produktsiooniga – see oleks kõik vägev, “ sõnas Taukar.

„Eesti muusika karika“ suur finaal, kus mehed hakkavad omavahel võistlema, leiab aset juba sel pühapäeval TV3 ekraanil. Finaalis kaverdab Shanon Immato sõnul Taukari lugudest laulu „Lähedal“, Taukari bänd aga Shanoni lugu „Varbad liivas“.