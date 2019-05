VIDEO | Mihhail Korb Keskerakonna madalast reitingust: inimeste ootused olid enne valimisi selgelt teistsugused 

Partei reiting on pärast valimisi kõvasti langenud. "Inimeste ootused olid enne valimisi selgelt teistsugused. Kuid teha pole paraku midagi – valimistulemused on sellised, nagu need on," kommenteerib Korb madalat reitingut.

Keskerakonna peasekretär ütleb, et midagi erakorralist ei ole pärast valimisi juhtunud. "Me ei saanud suure skandaaliga hakkama, me ei korraldanud Eesti riigi jaoks midagi pöördumatut ja me ei lükanud Eesti arengut 20 aastat tagasi. See on hetkeemotsioon, et toimub midagi, mida inimesed pole oodanud. Praegu nad vaatavad, mida uus koalitsioon toob ja mina olen küll kindel, et kui nad saavad aru, et nende jaoks ei juhtu midagi hullu, siis nad otsustavad, et valik oli ainuõige."