Elina Nechayeva Austraalia euroloost: kui seda esimest korda nägin, ei saanud ma üldse aru, mis laval toimub 

Kate Miller-Heidke on palju tähelepanu pälvinud, sest tema esitust peetakse Elina koopiaks. „Ma ei viinud seda Austraalia saates kokku, aga saime palju tagasisidet. Mulle öeldi, et ma lõin Elina eelmise aasta välimuse üle. Me arvestasime selle kõigega ja valisime loominguliselt nagunii erineva suuna, teistel põhjustel. Olge mureta, mul pole enam Elina kõrget kleiti. See on läinud,” ütleb Kate.

„Ütleksin, et see on juba järgmise generatsiooni „La Forza” kleit. Kui seda esimest korda nägin, ei saanud ma üldse aru, mis laval toimub – see oli nii naljakas,” kommenteerib Elina Nechayeva tänavust Austraalia esindajat.