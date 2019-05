VIDEO | „Osooni“ saatejuht kohtus võtetel karudega: nad maadlesid nii, et mättaid lendas 

„Arvasime muidugi, et metssead, aga kui nad end püsti ajasid, siis oli päris selge, et tegemist on pruunkarudega,” ütleb „Ringvaates” Loite, kes polnud varem oma silmaga karu näinud. „Olin pehmelt öeldes täiesti pahviks löödud.”

Zooloog Mati Kaal räägib, et reeglina kuivamaaloomad ei karda, kui neile jõe poolt läheneda. „See oli esimene õnnelik juhus. Tegemist on mesikäppade mesinädalatega. Nad müterdavad mõned päevad koos ja naudivad üksteist, selles mõttes on see päris tüüpiline.”