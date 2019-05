Kinnipeetavate naised käisid Tallinna vanglaga kohut ja soovivad seadusemuudatust: laps isegi ei tunne enam oma isa 

Õiguskantsler Ülle Madise sõnab, et selline teemadering on neile vägagi tuttav. „Fakt on, et enamik vange tuleb vanglast välja ja peaksime tegema kõik selle nimel, et vanglas oldud aeg võimaldaks neil saada paremaks inimeseks ning kui nad vanglast välja tulevad, saavad nad elu jätkata normaalse ja õiguskuuleka liikmena. Eriti oluline on, et inimesel oleks kodu, kuhu tagasi pöörduda, perekond, kellest hoolida ja et inimesel oleks tunne, et tal on keegi, kes peab teda kalliks ja võtab ta tagasi. Tihtipeale need, kelle nimel pingutada ja millest tulevikku silmas pidades unistada, on tegelikult lapsed ja lapselapsed.”