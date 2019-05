Kuidas lõpeb „Troonide mäng“? Stephen Kingil on huvitav teooria! 

Fännid on šokeeritud sarja ilmselt populaarseima tegelase Daenerys Targaryeni suurtest muutustest: rahva poolt armastatud draakonite kuningannast on kaheksanda hooaja vältel saanud türann, ta on täiesti “segi läinud”.

Fännide seas paistab suurim loodetav lõpp olevat see, et Daenerys ja Jon Snow hakkavad koos Raudtroonil valitsema. Stephen King fännide lootustega aga ei nõustu. Mees esitas Twitteris enda teooria selle kohta, kuidas ja kes raudse trooni endale saab.

“Kujutame ette, et nii Jon kui Dani mõlemad surevad (koos Cerseiga muidugi). Võib-olla üks teatud väike, aga suure südamega mees istub hoopis raudtroonile?” kirjutab ta, viidates ilmselt sellele, et raudtrooni saab hoopis Tyrion Lannister.

Fännide tagasiside sellisele sarja lõpule on kahetine: osad nendivad, et neile selline lahendus täitsa meeldiks, teised ütlevad, Tyrioni võit oleks liiga ilmselge, või et trooni võiks siiski saada keegi teine: kas Sansa Stark, Daenerys ja Jon Snow või hoopis nende ühine laps.

Osad, kellele Kingi teooria sugugi ei meeldi, heidavad hoopis kirjanikule ette, et tema ei ole kunagi osanud oma lugusid “õigesti lõpetada”. King nendib, et tema nii ei arva, kuid usub, et kõigil on õigus enda arvamusele.